Gewonde GHB-gebruiker bedreigt agenten en ziekenhuispersoneel

Afgelopen zondag heeft een 32-jarige man uit Dongen, die onder invloed was van GHB, zich flink misdragen. 'Politiemensen en ziekenhuispersoneel werden door de man ernstig bedreigd. Hij is na behandeling vastgezet', zo meldt de politie maandag.

Bloeding aan hand

Hulpdiensten kregen zondag 10 maart 2019 omstreeks 16.40 uur een melding dat op een adres in Dongen een man die onder invloed was van GHB medische hulp nodig had. Agenten belden aan bij de woning. Een vrouw deed open. De dienders zagen dat er bloed in huis lag. Op bed lag een man die volgens de vrouw veel GHB gebruikt had. Hij was daarna flink uit zijn dak gegaan. Daarbij was hij met zijn rechterhand door de ruit van een deur gegaan. Zijn hand bloedde flink.

Verpleegkundigen

Hierna betraden verpleegkundigen van de ambulancedienst de woning. Zij besloten de man naar het ziekenhuis te vervoeren. Hierop werd hij heel onrustig en schreeuwde luid. Hij dreigde daarbij de agenten en hun vrouw en kinderen dood te slaan of de keel door te snijden. Door zijn drukke gebaren kreeg een van de dienders bloed in het gezicht. Een van de agenten verklaarde in zijn rapportage dat hij in zijn 17-jarige loopbaan nog nooit zulke ernstige verbale dreigementen had meegemaakt.

Tumult

Tijdens het tumult lukte het de verpleegkundigen toch om de gewonde hand af te binden. Een politieman ging vanwege de veiligheid mee in de ambulance. Ook hij werd tijdens de rit voortdurend door de gewonde man bedreigd. Ook het ziekenhuispersoneel werd door de agressieve patiënt bedreigd. Hij is na behandeling aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Tilburg. Hij is in verzekering gesteld.