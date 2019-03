24 jaar gevangenisstraf en tbs voor doodslag en gekwalificeerde doodslag

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dinsdag in hoger beroep een 43-jarige man veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De man heeft op 18 januari 2013 opzettelijk een 66-jarige vrouw en een 71-jarige man op gruwelijke en gewelddadige wijze elk in hun eigen woning in Groningen van het leven beroofd. Beide slachtoffers hebben eerder onderdak aan hem geboden.

De uitspraak van de rechtbank

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelde de verdachte eerder voor dubbele doodslag tot 20 jaar gevangenisstraf (ECLI:NL:RBNNE:2016:2607). Tegen deze uitspraak is door het openbaar ministerie en de verdachte hoger beroep ingesteld.

Hogere gevangenisstraf

Het gerechtshof komt tot een hogere straf dan de rechtbank. In de zaak van de vrouw acht het gerechtshof doodslag bewezen. In de zaak van de man komt het hof tot een bewezenverklaring van gekwalificeerde doodslag. Ten tijde van de tweede doodslagheeft financieel gewin een rol gespeeld.

Gekwalificeerde doodslag is een doodslag die onder (straf)verzwarende omstandigheden is gepleegd en behoort tot de ernstigste misdrijven die het Wetboek van Strafrecht kent.

Tbs met dwangverpleging

Daarnaast legt het hof de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging op. Bij de verdachte is sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en wel zodanig dat er tevens gesproken kan worden van psychopathie. Deze stoornis bestond ook ten tijde van de bewezenverklaarde feiten. Het hof is van oordeel dat sprake is van zodanig recidivegevaar dat voor de bescherming van de samenleving de oplegging van deze maatregel vereist is.