Voortvluchtige verdachte uit Arnhem aangehouden

Hij wordt onder andere verdacht van grootschalige internationale handel en uitvoer van harddrugs naar diverse landen binnen en buiten Europa.

Aanleiding van het onderzoek was een uit Duitsland afkomstig verzoek tot strafvervolging. In het kader van dat verzoek werd door de recherche op 16 juli 2018 op diverse plaatsen in Arnhem doorzoekingen verricht. Hierbij werden naast grote hoeveelheden harddrugs ook een complete verpakkingslijn, een vuurwapen en diverse goederen aangetroffen geschikt voor het plegen van plofkraken. De 39-jarige man is enkele maanden voortvluchtig geweest, maar heeft zich uiteindelijk zelf gemeld bij de politie. De verdachte zal binnenkort worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.