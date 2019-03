Scootmobielen genoeg maar welke past bij u

Wanneer u slecht ter been bent of wordt dan is mobiliteit opeens heel belangrijk. U wilt dan een goede en praktische oplossing die er voor zorgt dat u niet altijd afhankelijk bent van derden maar gewoon zoals voorheen zelf kan blijven bepalen wanneer u ergens naar toe wilt.

Scootmobiel

Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg verschillende soorten scootmobielen verkrijgbaar waar u uit kunt kiezen met allemaal hun eigen specifieke eigenschappen, zoals kleine, opvouwbare scootmobielen tot de grotere, vaste modellen, afhankelijk van uw specifieke wensen en persoonlijke situatie. U ziet deze populaire vervoersmiddelen dan ook niet voor niets steeds meer in het straatbeeld verschijnen. Maar de vraag is en blijft natuurlijk wel: welke scootmobiel past dan het beste bij mij?

U kiest

Op die vraag weten ze bij MobiMax het antwoord. Met inmiddels al vijftien jaar ervaring en productkennis en bovendien een ruim assortiment scootmobielen, die allen voldoen aan de Europese veiligheidseisen (CE/TÜF), vinden zij samen met u de meest geschikte scootmobiel die het beste bij uw wensen aansluit. 'We weten precies wat gebruikers van scootmobielen willen', stelt Danny van Caam van MobiMax BV.

Service en Onderhoud

Bij MobiMax staat maximale kwaliteit, betrouwbaarheid, garantie en service hoog in het vaandel. En ook na de aanschaf van uw eigen scootmobiel kunt u blijven rekenen op MobiMax als het bijvoorbeeld gaat om onderhoud en reparatie van uw scootmobiel. U kunt zelf bijvoorbeeld een keuze maken uit één van de MobiMax Service Pakketten waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken mocht u onverhoopt met pech komen te staan. De MobiMax Scootmobiel Mobiliteitservice zorgt er dan voor dat u weer snel mobiel bent.

Gratis advies

Wilt u een advies dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. MobiMax zet de voor- en nadelen van de verschillende merken en modellen voor u op een rij. Zo krijgt u het beste advies, over wat voor u nu of in de toekomst een passende oplossing kan zijn. 'Wij vinden het belangrijk dat u in uw vertrouwde omgeving de voordelen van een scootmobiel ondervindt. Daarom adviseren wij altijd om in uw oriënterende fase over te gaan tot een thuisadvies. Onze adviseurs komen dan vrijblijvend bij u langs met diverse modellen', aldus Van Caam.

Proefrit

Samen met u kijkt de adviseur wat in uw situatie de beste oplossing is. Naast uw persoonlijke wensen kijkt de adviseur van MobiMax ook naar zaken als stalling en aanpassingen in en om huis. Bovendien weet u pas echt of een scootmobiel bij u past als u er een stuk in gereden heeft. Dit is de beste manier om te ervaren hoe een scootmobiel zit, voelt en rijdt. Bel gratis 085-029 056 0 voor een vrijblijvende (thuis)demonstratie.