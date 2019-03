Vrouw (69) overleden na ernstige aanrijding op A35 bij Borne

Maandagochtend is bij een aanrijding op de A35 ter hoogte van Borne een 69-jarige vrouw uit Westerbork om het leven gekomen. 'Bij de aanrijding waren vijf voertuigen betrokken', zo meldt de politie maandag.

Kop-staart aanrijding

Omstreeks 08:20 uur ontstond in de richting van Almelo een kop-staart aanrijding. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar zij later aan haar verwondingen overleed.

VOA onderzoek

Een man moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De overige betrokkenen konden na behandeling ter plaatse hun weg weer vervolgen of kwamen met de schrik vrij. De VOA doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. De weg was enige tijd afgesloten.