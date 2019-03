Grensoverschrijdende actie Nederlands-Belgische grens

In de avond van woensdag 20 maart tot de vroege morgen van donderdag 21 maart 2019 heeft een grensoverschrijdende actie plaatsgevonden. De aandacht ging daarbij in het bijzonder uit naar zaken die in verband gebracht kunnen worden met woninginbraken en grensoverschrijdende criminaliteit.

Op de grens tussen België en Nederland zijn acties gehouden met verschillende politiediensten. Voor deze actie is gewerkt met de Politiezone Grens (België, Essen, Kalmthout en Wuustwezel), de politiezone Noorderkempen (België) en de teams Roosendaal Weerijs van de eenheid Zeeland – West Brabant. Verder zijn ook de Federale Politie van België en de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Eenheid aangesloten.

Tijdens de eerste helft van de actie zijn er op twee vaste locaties controles gehouden bij de grensovergang van Wernhout/Wuustwezel en de grensovergang van Nispen/Essen. In de tweede helft is in dit grensgebied rijdend gecontroleerd met opvallende Nederlandse en Belgische dienstauto’s met daarin een gecombineerd koppel agenten. Zo konden de voertuigen de grens passeren van Nederland en België met altijd iemand aan boord die bevoegd is om op te treden.

Resultaten Nederland

1 Nederlands voertuig buiten gebruik gesteld en weggetakeld omdat de eigenaar zijn boetes niet kon betalen;

1 Belg beboet voor het bezit van een gebruikershoeveelheid softdrugs;

2 bekeuringen uitgedeeld voor verkeersovertredingen;

2 maal een rijverbod opgelegd;

1 persoon aangehouden omdat deze nog 17 dagen hechtenis uit moet zitten;

1 persoon ter plekke DNA afgenomen omdat deze een oproep hiertoe genegeerd heeft.

1 mes in beslag genomen;

2 Albaniërs aangehouden door de Landelijke Eenheid voor inklimming;

1 openstaande boete geïnd van 126 euro;

2 dagvaardingen uitgereikt voor het rijden onder invloed met een rijontzegging van 6 en 4 maanden.

Resultaten België

3 bekeuringen voor het rijden onder invloed van alcohol;

4 bekeuringen voor onverzekerd rijden;

2 bekeuringen voor rijden met rode diesel in de tank;

1 geldboete geïnd van 400 euro;

1 geldboete geïnd van 6.000 euro;

2 bekeuringen voor opiumbezit minder dan 3 gram;

1 bekeuring voor verboden wapenbezit (mes);

1 Nederlander met een elektronische enkelband aangetroffen in België;

1 bekeuring vanwege het rijden met een rijverbod;

5 processen-verbaal voor diverse verkeersovertredingen;

5 bekeuringen voor het weigeren van bloedproef/speekseltest.

Waardering burgers

Door de gecombineerde samenstelling van Belgische politie op Nederlands grondgebied en Nederlandse politie op Belgisch grondgebied is de informatie-uitwisseling optimaal verlopen. Er zijn ook personen gecontroleerd waarvan bekend is dat deze zich hebben bezig gehouden met zgn. WOS-feiten (woninginbraken, overvallen en straatroven) of lid zijn van een OMG (Outlaw Motor Gang). Daarnaast zijn ook personen gecontroleerd waarvan bekend is dat zij in het verleden op het spoor hebben gelopen of graffiti hebben gespoten. Veel burgers die aan een controle onderworpen zijn hebben uitgesproken dat zij de actie en de samenwerking erg waarderen.