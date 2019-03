Gevangenisstraf voor veroorzaker ongeval A12 bij Harmelen

Een 29 jarige man uit Vlaardingen is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk voor het veroorzaken van een ongeluk op de A12 bij Harmelen. De man is onder invloed van drugs achter het stuur gestapt en verloor op de snelweg de macht over het stuur.

Zelf drugs ingenomen

Ruim drie jaar geleden – op 7 februari 2016 – is de man met zijn auto tegen een betonnen pilaar op de A12 bij Harmelen gereden. Daarbij raakte hijzelf gewond, maar ook zijn passagier raakte zwaar gewond door het ongeval. Uit bloedonderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat de man tijdens het autorijden onder invloed was van MDMA en MDA. Volgens de verdachte heeft iemand anders de drugs in zijn drankje gedaan in een club waar hij die nacht was. De rechtbank vindt dit niet aannemelijk. Er zijn hoge concentraties MDMA in het bloed van de verdachteaangetroffen, terwijl het bloed pas enkele uren na het ongeluk bij de verdachte is afgenomen. Dat de club de drugs in zijn drankje heeft gedaan is onaannemelijk. De rechtbank gaat ervan uit dat hijzelf de drugs heeft ingenomen.

Onvoorzichtig rijgedrag

Bij het ongeluk is de passagier ernstig gewond geraakt. Zij is driemaal geopereerd en zal niet meer geheel herstellen. De rechtbank neemt dit verdachte zeer kwalijk. Door toch in de auto te stappen en te gaan rijden heeft de man zeer onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam verkeersgedrag vertoond. Dat de man zelf ook gewond is geraakt bij het ongeval weegt de rechtbank niet mee bij het bepalen van de straf. Dat is het onmiskenbare gevolg van het ongeluk dat hij heeft veroorzaakt door te gaan rijden na het gebruik van drugs. Net als de officier van justitie is de rechtbank van mening dat wel moet worden meegewogen dat het feit al drie jaar geleden plaatsvond. Naast de, deels voorwaardelijke, gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar moet de man ook 2 jaar lang zijn rijbewijs inleveren.