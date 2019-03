A58 tot 21.00 uur dicht in de richting van Eindhoven door ongeval

De A58 is in de richting van Eindhoven dicht vanaf knooppunt De Baars tot aan Moergestel vanwege een ongeluk .

Automobilisten kunnen omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Dit meldt Rijkswaterstaat. Bij Moergestel zijn twee auto's op elkaar gebotst. Volgens Rijkswaterstaat heeft de brandweer één persoon uit de auto moeten bevrijden, die wel aanspreekbaar was.

Vlak achter het ongeluk staat nu ongeveer 7 km file van auto's die ingesloten staan tussen knooppunt De Baars en het ongeluk. Rijkswaterstaat meldt dat er voor deze mensen een oplossing wordt gezocht. Aan de andere kant van Eindhoven naar Breda staat een enorme kijkersfile. Het verkeer tussen Best en Moergestel rijdt over 13 km langzaam, omdat mensen naar het ongeluk op de andere rijbaan willen kijken. Om de kijkersfile te omzeilen kunnen automobilisten richting Tilburg ook beter omrijden via Den Bosch.