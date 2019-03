Jongen zonder rijbewijs beschadigt andere auto’s

Zaterdag rond 15.45 uur meldden verschillende getuigen dat de bestuurder van een personenauto door agressief rijgedrag verschillende geparkeerde auto’s had beschadigd op de Haviksberg in Hoogerheide. De jongen zou willen weglopen, maar werd tegengehouden door omstanders. Er zou op een gegeven moment zelfs een grimmige sfeer ontstaan, aldus de melders.

Verschillende agenten zijn naar Hoogerheide gegaan en troffen daar vier zwaar beschadigde auto’s aan ter hoogte van de parkeerplaats bij de supermarkt. Ook waren er flink wat mensen op de been. Verschillende getuigen meldden zich bij de politie. Zij verklaarden allemaal dat ze de jongen hadden zien rijden en dat hij degene was die de geparkeerde auto’s had beschadigd. De getuigen hadden ook gezien dat de jongen van plek gewisseld had met zijn bijrijdster, mogelijk om te verdoezelen dat hij had gereden.

De jongen is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Ook zijn bijrijdster is naar het bureau gebracht. Beide hebben een verklaring afgelegd. Ook zijn verklaringen opgenomen van getuigen die alles hebben zien gebeuren. De eigenaars van de beschadigde auto’s zijn op de hoogte gesteld, hun voertuigen zijn weggesleept door een takelbedrijf.

De jongeman, 16 jaar en afkomstig uit Hoogerheide, bleek niet in het bezit van een rijbewijs, de auto stond op naam van het meisje dat bij hem in de auto zat. Zij is 21 jaar en afkomstig uit Halsteren. Door de politie wordt proces-verbaal opgemaakt, daarna bepaalt het Openbaar Ministerie over de verdere afhandeling van het gebeuren