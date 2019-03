Automobiliste naar ziekenhuis na eenzijdig ongeval

Omstreeks 03.15 uur in de nacht van zaterdag op zondag stuitte een motoragent op een eenzijdig ongeval dat was gebeurd op de N59 ter hoogte van Kerkwerve. De politieman zag een personenauto op zijn kop op het naast de weg gelegen fietspad liggen. De bestuurster was op eigen kracht uit het voertuig gekomen.

Voor haar is een ambulance opgeroepen, omdat zij (op het eerste gezicht) wat lichte verwondingen had. De vrouw is later voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. Ze kon nog wel een blaastest doen op straat. Hieruit bleek dat zij gedronken had. In het ziekenhuis is van de 23-jarige Zierikzeese een bloedmonster afgenomen. Dat wordt naar het NFI gestuurd. Daar kijken de onderzoekers hoeveel de vrouw precies had gedronken. De uitslag is nog niet bekend.