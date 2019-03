'Golfballetjes werden keihard uit rijdende auto gegooid'

Met de aanhouding van vijf verdachten heeft de politie van basisteam Lek en Merwede van de Eenheid Rotterdam een einde weten te maken aan een golf van vernielingen en een mishandeling die de afgelopen weken in de Alblasserwaard plaatsvond. Dit meldt de politie donderdag.

Gestolen golfballetjes

'De daders vernielden ruiten en beschadigden auto’s door er keihard met golfballen tegenaan te gooien. In één geval werden geen goederen, maar werd het gezicht van een fietsster getroffen. Was deze golfbal een paar centimeter verderop terecht gekomen, dan had dit slachtoffer blind kunnen raken', aldus de politie.

Diefstal

De reeks incidenten begon na met de diefstal van een paar honderd golfballen vanaf een golfterrein in Noordeloos op 9 maart. Al snel volgden de eerste vernielingen en op 10 maart gooiden onbekenden vanuit een rijdende auto op de Bovenkerkseweg een bal naar een 18-jarige vrouw uit Giessenburg. Het resultaat was flinke pijn en een forse kneuzing.

Wijkagenten

De politie in van basisteam Lek en Merwede nam de zaak hoog op. De schade loopt immers in de duizenden euro’s en er viel minimaal één gewonde. Onder meer de wijkagenten legden hun oor in hun dorpen en wijken goed te luisteren. Dat, en onderzoek achter de schermen, leverde informatie op die leidde naar de verdachten.

Tieners

Het gaat om een 18-jarige man uit Groot-Ammers en een even oude man uit Langerak die op 25 maart werden aangehouden. Een dag later arresteerde de politie een 16-jarige jongen, een 17-jarige jongen uit Goudriaan en een 18-jarige man uit Groot-Ammers. De laatste drie verdachten zitten nog vast en worden verhoord. De politie zet het onderzoek voort.