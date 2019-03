Eis van zes jaar en tbs voor steekpartij met dodelijke afloop in de IJmond

De rechtbank in Haarlem veroordeelde de man op 26 september 2016 eveneens tot een gevangenisstraf van zes jaar en TBS met dwangverpleging vanwege doodslag. Tegen dat vonnis ging verdachte in hoger beroep.

Koevoet en mes

Verdachte woonde boven een loods in IJmuiden. Hij barricadeert die loods omdat hij in onmin leeft met zijn verhuurder. Als de verhuurder met zijn schoonzoon binnenkomt, komt verdachte met een koevoet en een mes naar beneden. Hij valt de voor hem onbekende schoonzoon van de verhuurder met een koevoet aan en steekt hem met vijftien messteken neer.

Geloofwaardig

Vast staat dat verdachte in onmin leeft met de verhuurder met betrekking tot de woning. Al heeft hij verdachte met een lat geslagen, toch snijdt een beroep op noodweer dan wel noodweerexces volgens de advocaat-generaal(AG) geen hout. “Verdachte had een koevoet en een mes bij zich. Naar mijn mening is het meest geloofwaardige scenario dat de verhuurder heeft geprobeerd het slachtoffer te ontzetten.”

Ongewapend

Daarnaast heeft hij zich volgens de AG niet gericht op de verhuurder, ”maar op een ongewapend persoon die geen enkele bedreiging vormde.“ Los daarvan heeft verdachte zich ook aan de situatie kunnen onttrekken door simpelweg de trap terug naar boven te nemen .

TBS met dwangverpleging

In tegenstelling tot de behandeling voor de rechtbank, heeft verdachte in hoger beroep wel meegewerkt aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Uit dat onderzoek komt dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Gezien de ernst van het feit en de conclusies uit het rapport eist de AG naast een gevangenisstraf TBS met dwangverpleging. “Naar mijn mening is het onverantwoord om verdachte terug te laten keren in de maatschappij. Dit omdat het recidiverisico als hoog wordt beschouwd en dit zeker het geval is indien verdachte zijn medicatie niet neemt.”

Fundamenteel bezit

De AG benadrukt dat er een grote leegte is ontstaan bij de nabestaanden. “Verdachte heeft door zijn handelen het meest fundamentele bezit van de heer Korver weggenomen; namelijk het leven van het slachtoffer.”

Het gerechtshof in Amsterdam doet over twee weken uitspraak.