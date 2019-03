Albert Heijn in Eindhoven ontruimd vanwege ' zeer serieus te nemen dreigtelefoontje'

Vanwege een dreigende situatie heeft de politie donderdagavond de Albert Heijn XL in winkelcentrum Woensel in Eindhoven ontruimd.

De voordeur werd gebarricadeerd met politiewagens en de winkel is dicht. De politie arriveerde in kogelvrije vesten. Er was sprake van dreiging richting de winkel en daarom is de winkel uit voorzorg ontruimd, zo meldt het Eindhovens Dagblad

Klanten kregen de opdracht hun boodschappen in de winkel te laten staan en de winkel te verlaten. Het personeel is naar huis gestuurd. De politie die verder onderzoek doet, wilde enkel kwijt dat het niet om een overval ging en dat er ook geen sprake was van een bommelding, aldus de krant.

Update:

Volgens de politie was er sprake van een ‘zeer serieus te nemen dreigtelefoontje’. Zij wil echter niets zeggen over de inhoud van het telefoontje. Mogelijk gedreigd met bloedbad, aldus de krant.