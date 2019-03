OM eist gevangenisstraffen van 20 en 22 jaar voor huurmoord in Almere

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad tegen twee mannen gevangenisstraffen van 20 en 22 jaar geëist vanwege de kille huurmoord op Ali Motamed op 15 december 2015 in Almere.

Het destijds 56-jarige slachtoffer verliet die ochtend iets voor 7 uur zijn woning om naar zijn werk te gaan. Hij stond aan de bijrijderskant van een bestelbus spullen in te laden toen hij meedogenloos van dichtbij door het hoofd werd geschoten. De daders vluchtten in een auto met gedoofde lichten die een paar kilometer verderop brandend werd teruggevonden.

Koelbloedig

Het was een uitzonderlijk ernstig en schokkend misdrijf, hielden de officieren van justitie de rechtbank en de verdachten voor. "Volstrekt gewetenloos hebben zij zich geleend voor een koelbloedige huurmoord."

De mannen van 29 en 36 jaar uit Amsterdam zouden volgens het OM alleen gedreven zijn door de zucht naar een beloning of aanzien binnen het criminele milieu. Zij hadden zich goed voorbereid om een geschikt moment te kiezen om toe te slaan: vroeg in de ochtend toen hun slachtoffer nietsvermoedend naar zijn werk zou gaan. Het OM rekent het de mannen zeer zwaar aan dat zij geen enkele verantwoordelijkheid voor hun daden hebben genomen, de nabestaanden daardoor extra pijnlijk hebben geraakt, en met deze moord hebben bijgedragen aan gevoelens van onveiligheid in de samenleving.

Motief

Het motief voor de moord is onbekend gebleven. Er zijn vermoedens dat vanuit Iran de politieke achtergrond van het slachtoffer een rol heeft gespeeld. Volgens de officieren van justitie is dat echter niet vastgesteld. "Er is niets gevonden dat een link legt tussen de verdachten en de opdracht die vanuit Iran zou zijn gegeven. Voor de ernst van het misdrijf doet dit ook niet ter zake."

De verdachten zijn opgespoord mede dankzij onderzoek naar de zogenoemde Ennetcom-data, een schat van miljoenen versleutelde berichten binnen de georganiseerde misdaad. De gebruikers van PGP-telefoons waanden zich volledig anoniem. Politie en OM hebben toegang tot deze berichten gekregen toen zij in 2016 de hand legden op de encryptiesleutels van het berichtenverkeer. De verdachten van de moord communiceerden intensief en vrijuit met behulp van PGP-telefoons. De recherche heeft door minutieus onderzoek kunnen vaststellen dat de PGP-telefoons die bij de plaats van de moord en de plaats van de brandende auto zijn gesignaleerd, bij de verdachten in gebruik waren.

Beide mannen stonden ook terecht vanwege brandstichting, vernieling en de heling van een gestolen auto. De auto die bij de moord was gebruikt was eerder gestolen en voorzien van valse kentekenplaten. Hij werd brandend achtergelaten op een parkeerplaats waar tuinen en schuren aan grensden. Een schuur en een lantaarnpaal liepen brandschade op.

De hoogte van de strafeisen tegen de verdachten liep uiteen. Dat is vanwege het strafblad van een van hen, waaruit het OM de conclusie trok dat hij zich volledig van de samenleving heeft afgekeerd. In 2008 schoot hij al eens met een automatisch vuurwapen een ander dood. Het OM vroeg ook herroeping van eerdere voorwaardelijke invrijheidstellingen van de verdachten. Wanneer de rechtbank dat toewijst moeten beiden aansluitend aan hun gevangenisstraf nog enkele jaren van eerder opgelegde straffen uitzitten.

Shockschade

De officieren van justitie vroegen de rechtbank ook de slachtoffers een vergoeding voor shockschade toe te kennen.

Het strafproces tegen de derde verdachte N.F., die vermoedelijk de moordopdracht gaf aan de uitvoerders, begint op 14 mei bij de rechtbank Amsterdam.