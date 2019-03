Arrestatieteam ingezet voor man met vuurwapen

Een arrestatieteam van de politie heeft vrijdag 29 maart rond 3.05 uur aan de Groeshof in Bergen op Zoom een 31-jarige Bergenaar opgepakt. De man zou door het lint zijn gegaan en in bezit zijn van een vuurwapen. Uiteindelijk bleek het vuurwapen een luchtbuks te zijn.

De politie kreeg rond middernacht een melding dat de man met een vuurwapen in een woning zou zitten. Omdat er sprake was van een mogelijk vuurwapen werd geen risico genomen en werd het arrestatieteam ingeschakeld om de verdachte aan te houden. Daarna werd de woning doorzocht. De politie nam een luchtbuks, kruisboog en ploertendoder in beslag. De verdachte is afgevoerd naar het politiebureau en vast gezet.