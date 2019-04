Wiegel: grootste partij Forum moet in bestuur Zuid-Holland komen

Ook zou volgens Wiegel de tweede partij in Zuid-Holland, de VVD, in Gedeputeerde Staten moeten komen. Wiegel wil de komende dagen kijken wie zich hierbij willen aansluiten. Dit meldt onder meer Omroep West.

Voor een meerderheid zijn vier of vijf partien nodig. Wiegel praat eerst nog met all fracties, daarna gaan de nieuwe Statenleden er op uit om elkaar te leren kennen. GroenLinks, D66 en PvdA werden respectieelijk derde, vierde en vijfde in Zuid-Holland. Maar dat hoeft volgens Wiegel geen bezwaar te zijn. Wiegel legt uit: 'De kern van mijn aanpak is dat je moet kiezen voor samenwerking, voor elkaar wat gunnen. Dat geldt in het hele leven en ook in de politiek. Vooral moet je elkaar vertrouwen. Als dat de habitus kan zijn, ben ik er wel optimistisch over.'