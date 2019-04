FIOD doet 3 aanhoudingen in beleggingsfraude met goud

De FIOD heeft op 2 april drie aanhoudingen gedaan. Het gaat om drie mannen van 29, 49 en 52 jaar uit Breda, Huizen en Hoofddorp. Zij worden verdacht van onder andere beleggingsfraude, witwassen en oplichting. De FIOD doorzocht vier woningen, drie bedrijfspanden en een caravan in Alkmaar, Breda, Hoofddorp, Huizen, Leusden en Naarden. Er is beslag gelegd op administratie, 12 auto’s, 2 panden, bankrekeningen, goud, zilver, horloges en sieraden. Ook zijn wapens gevonden die zijn overgedragen aan de politie. De Douane was aanwezig met geldhonden.

Uit onderzoek van de FIOD is naar voren gekomen dat de verdachten in de periode 2015 tot en met heden vermoedelijk in totaal ongeveer 50 miljoen euro hebben ontvangen met de verkoop van Forward Gold Sales. Slechts een klein deel van de ingelegde gelden zou zijn geïnvesteerd in een goudmijn in Afrika. Vermoedelijk is het geld anders verbruikt en besteed dan beloofd en gaat het hier om beleggingsfraude. Het vermoeden is dat het geld van nieuwe beleggers wordt gebruikt om eerdere beleggers te betalen (Ponzi-fraude).

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na aangifte van de Autoriteit Financiële Markten en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Forward Gold Sales

Verdachten bieden beleggingsproducten aan die ze Forward Gold Sales noemen. Daarbij wordt de toekomstige goudproductie van een goudmijn verkocht. Het goud wordt niet direct gekocht, maar dit systeem biedt de klant, tien maanden na aankoop, het recht op levering van fysiek goud. De klant krijgt bij aankoop een korting van 10% ten opzichte van de geldende goudprijs. Na levering zou het goud tegen de dan geldende goudprijs verkocht worden. Het goud zou aangekocht worden bij een goudmijn in Afrika.