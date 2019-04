Minderjarige winkeldief weet dienstwapen van agent af te pakken

Een minderjarige verdachte is woensdag aan het begin van de middag aangehouden op de Vriezenveenseweg in Almelo. De jongen werd door winkelpersoneel van een supermarkt aangehouden op verdenking van winkeldiefstal.

De jongen was door het winkelpersoneel tegen de grond gewerkt en probeerde zichzelf te verwonden door met zijn hoofd tegen de grond te stoten. Toen de ter plaatse gekomen politiemensen hem overeind hielpen om dit te stoppen ontstond een worsteling waarbij de jongen zich heftig verzette tegen de aanhouding. Hierbij zag hij kans om het vuurwapen van een van de politiemensen in handen te krijgen. Dit werd hem echter meteen weer afhandig gemaakt. Het incident zal intern worden geëvalueerd. Het betrokken winkelpersoneel is slachtofferhulp aangeboden.