Vrijspraak voor vastgoedhandelaar voor fraude bij verkoop Go Planet

De vastgoedhandelaar die werd verdacht van fraude rondom de verkoop van evenementencomplex Go Planet in Enschede is vrijgesproken. Ook zijn medeverdachten, waaronder zijn ex-vrouw en twee medewerkers van vastgoedadviseur DTZ, zijn vrijgesproken. Dit heeft de rechtbank Amsterdam donderdag bekendgemaakt.

2 jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) had 2 jaar celstraf geëist tegen de man. De rechtbank oordeelt echter dat niet kan worden bewezen dat de man het complex via een frauduleuze constructie voor een te laag bedrag heeft verkocht. Ook is niet bewezen dat hij onjuiste belastingaangiften heeft gedaan of zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.

Valse taxaties

De vastgoedhandelaar zou volgens het OM bewust en met gebruikmaking van valse taxaties door vastgoedadviseur DTZ het complex – dat hij samen met de erven van de overleden Endstra in bezit had – voor een te laag bedrag hebben verkocht aan 2 vennootschappen, waarvan de ex-vrouw van vastgoedhandelaar via een Zwitserse holding enig aandeelhouder was. Die onderneming was in bezit van de ex-vrouw van de vastgoedhandelaar. Een aantal maanden later verkocht zij het pand voor een veel hoger bedrag aan een derde partij.

Geen valse taxaties

De taxateurs hebben geen valsheid in geschrifte gepleegd oordeelt de rechtbank. Daarvoor is immers vereist dat de opstellers bewust een onjuist beeld van de werkelijkheid hebben willen schetsen en dat is hier niet het geval. Dat de taxateurs mogelijke herontwikkelingsmogelijkheden, wat de prijs van het complex zou hebben opgedreven, buiten beschouwing hebben gelaten staat duidelijk in het rapport vermeld: dat vormt dus geen grond voor valsheid.

Leisure

En het feit dat de taxateurs bij de prijsbepaling slechts zijn uitgegaan van één enkele bestemming (“leisure”) levert ook geen valsheid op: leisure leek op dat moment de meest optimale bestemming. Bovendien werd in het rapport vermeld dat er nog alternatieve bestemmingsmogelijkheden mogelijk waren. Tot slot mochten de taxateurs de onduidelijkheid over hoe de gemeente bepaalde investeringskosten in de toekomst zou gaan verhalen, als de verkoopprijs drukkende omstandigheid meewegen.

Niet onzakelijk

De verdenking dat de vastgoedhandelaar en zijn ex-vrouw onjuiste belastingaangiften hebben gedaan, kan evenmin worden bewezen, oordeelt de rechtbank. Het bedrag dat is opgegeven voor de overdrachtsbelasting is immers gebaseerd op de taxatiewaarde genoemd in het taxatierapport– en die is niet valselijk opgemaakt. Daardoor kan niet worden geoordeeld dat het complex tegen een onzakelijke te lage prijs is verkocht. Ten slotte kan ook niet worden bewezen dat de vastgoedhandelaar en zijn ex-vrouw zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.