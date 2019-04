1745 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen

Het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen is ten einde gekomen. Vanaf december vorig jaar zijn in totaal 1745 edelherten geschoten, meldt Staatsbosbeheer.

Op 10 december 2018 startte Staatsbosbeheer met het verminderen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen. De periode van afschot liep tot 1 april, en gaat weer van start op 1 september 2019. Vanaf 10 december 2018 tot 1 april 2019 zijn er in totaal 1745 edelherten in het natuurgebied geschoten. Hiervan zijn 8 edelherten geschoten in het kader van vroeg reactief beheer, dat betekent dat deze dieren gebrekkig of verwond waren. Er zijn 1235 edelherten voor consumptie aangeboden. Op 1 september 2019 wordt weer gestart met uitvoeren van de opdracht om de populatie edelherten voor het einde van dit jaar terug te brengen tot een doelstand van 490 edelherten.