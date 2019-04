Drugsafvaldumping in natuurgebied

Aan de Pompstationweg is donderdag drugsafval gedumpt. Agenten troffen rond 15.55 uur in het natuurgebied een tiental vuilniszakken en jerrycans aan. Ook lagen er productiematerialen van een drugslab. De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar getuigen.