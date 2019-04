Voor 40.000,- euro drugsgeld aangetroffen in fotolijstjes en bloempotten

Drugslijn

In de ochtend viel de politie vijf woningen binnen in onder andere de Zeeheldenbuurt en Buitenveldert in Amsterdam. De zoekingen waren in het kader van een politieonderzoek naar criminele Albanezen. Uit politieonderzoek kwam naar voren dat de aangehouden mannen, leeftijd 32 en 33, zich vermoedelijk bezighielden met de handel in harddrugs en een drugslijn aan het opzetten waren.

Invallen

Op woensdagochtend werden op de locaties invallen tegelijkertijd gedaan door een speciale eenheid van de politie. Twee mannen werden in de woning aangehouden en meegenomen voor verhoor. Huiszoeking volgde en 40.000 euro werd aangetroffen in onder andere fotolijstjes en bloempotten. Tevens werden enkele dure horloges, sieraden en een Audi in beslag genomen. Bij de zoekingen is ook een drugshond ingezet.

Verpakkingsproducten

In een woning werd een locatie aangetroffen waar de drugs werd herverpakt en lagen verschillende verpakkingsproducten. Hier werd de drugs vermoedelijk versneden en werden er stickers opgeplakt. Dit werd gedaan om te laten lijken dat de originele herkomst Zuid-Amerika is.

Melden

Het betrof hier over het algemeen dure huurwoningen die vaak weer onderverhuurd worden. De politie roept burgers op alert te zijn bij onraad de politie te bellen. Vaak heeft het te maken met ondermijning, dus dat criminelen op deze wijze het crimineel verdiende geld weer in de ‘bovenwereld’ gebruiken.