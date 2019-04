Politie schiet op man in Arnhem

Bij een conflict aan de Honigkamp in Arnhem is een 55-jarige man uit Tilburg aangehouden. Bij de aanhouding is er geschoten door de politie.

Rond 16.00 uur kwam er een melding binnen dat er in een woning aan de Honingkamp een conflict zou zijn waar mogelijk een man dreigde met een mes. De politie ging ter plaatse en al gauw bleek dat de man zich niet over wilde geven. De man bedreigde de agenten met een mes op een zodanige manier dat een van de agenten zich genoodzaakt voelde om een waarschuwingsschot te lossen. De man gaf geen gehoor aan deze waarschuwing en reageerde nog steeds niet op het aanroepen van de politie waardoor een van de agenten de man in zijn been heeft geschoten. De man is aangehouden en onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat de aanleiding is geweest van het conflict wordt door de politie onderzocht. Omdat er sprake is van een incident waarbij geschoten is door de politie doet de rijksrecherche een onderzoek of er juist gehandeld is.