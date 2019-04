Politiehond nodig bij geluidsoverlast

In de Rotterdamse wijk Spangen was een politiehond nodig om een einde te maken aan geluidsoverlast.

Agenten waren al meerdere keren bij de woning aan de deur geweest vanwege geluidsoverlast. ’s Nachts was de maat vol en besloot de politie in te grijpen. Tot de verbazing van de agenten waren er ruim zeventig personen in de woning aanwezig. Deze waren niet voornemend om mee te werken.

Met een politiehond en een groot aantal agenten werd de woning en de straat leeggemaakt en keerde de rust weer terug in de straat.