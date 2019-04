Drie jongeren op één scooter hard onderuit in Gieten

Het gaat om twee jongens en een meisje. Zij gingen gedrieën op de Stationsstraat in Gieten onderuit. De politie liet omstanders weten dat er waarschijnlijk alcohol in het spel is. Wie van de jongeren had gedronken is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wie van de jongeren de scooter bestuurde.

De jongeren zijn na het ongeluk nagekeken in de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.