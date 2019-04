Groep van dertig personen springt uit vrachtauto op A2 bij Maastricht

Cyprus

'De uit Cyprus afkomstige vrachtwagen werd even later staande gehouden bij Houthem, in de gemeente Meerssen', aldus de politie. Politie en marechaussee hebben na een zoekactie 10 personen aangehouden. Zij zijn samen met de vrachtautochauffeur overgebracht naar het bureau en worden momenteel gehoord. De politie roept getuigen op die mogelijk personen uit deze groep zien lopen om de politie direct te bellen via 112.