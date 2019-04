Fransmannen met veel cash in auto aangehouden voor witwassen

Woensdagavond hebben agenten in Wouwse Plantage, een dorp in de gemeente Roosendaal, twee Fransmannen van 35 en 28 jaar aangehouden op verdenking van witwassen. 'In de auto zaten duizenden Euro’s contant geld verstopt', zo laat de politie donderdag weten.