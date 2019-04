Weer meer fraudemeldingen van verzekeraars

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit heeft voor het vijfde jaar op rij meer meldingen van incidentonderzoeken van verzekeraars ontvangen. In het afgelopen jaar waren dat er in totaal 5.742, een stijging van bijna negen procent ten opzichte van 2017.

Manager Roelof Visscher is blij met de stijging. 'Uiteraard niet als dat betekent dat er meer wordt gefraudeerd, maar wel omdat het delen van informatie ons als sector in staat stelt om meer fraude op te sporen.' Visscher zag vooral de meldingen over stormschade stijgen: van 34 valse claims in 2017 naar bijna tachtig in 2018. Verzekeraars hebben daarmee minstens 314.000 euro bespaard.

In totaal heeft het CBV vorig jaar 20.660 integriteits- en veiligheidscontroles mogelijk gemaakt. Deze controles leverden 105 hits op met relevante informatie. Daarnaast zijn 3.373 vragen van verzekeraars behandeld en bijna 400 informatievragen van politie en justitie in behandeling genomen.