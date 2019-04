OM vraagt rechter om veehouderij stil te leggen vanwege dierenwelzijn

Dat de dieren op het bedrijf de nodige zorg werd onthouden, bleek bij een controle van het bedrijf eind maart door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de NVWA. De situatie was dusdanig zorgelijk, dat de veehouder de dieren moest laten afvoeren. Anders had de NVWA het gedaan. Een veehouder die dieren houdt is verplicht om de beesten de nodige zorg te verlenen. Bij de controle bleek dat de dieren niet konden beschikken over een schone en droge ligplaatsen. Runderen waren bevuild met natte of opgedroogde mest. Zieke dieren zouden niet op gepaste wijze zijn verzorgd. Daarnaast zat in de voerbakken onvoldoende of beschimmeld en verrot voer. Veel schapen en runderen verkeerden in een slechte lichamelijke conditie en bij jonge dieren werd een groeiachterstand geconstateerd. Meerdere dieren leken kreupel. Twee kalveren hadden ademhalingsproblemen en bij veel dieren waren de poten of klauwen niet goed verzorgd, wat ontstekingen oplevert.

Reeds bij eerdere controles werd vastgesteld dat de veehouder de dierenwelzijn regels overtrad. Hiertegen is bestuurlijk dan wel strafrechtelijk opgetreden. In 2013 zijn er tientallen runderen afgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Om te voorkomen dat de boer het afgevoerde vee terug koopt of binnenkort weer nieuw vee aanschaft, heeft het OM gisteren de rechtbank verzocht om het bedrijf voor zes maanden stil te leggen door een voorlopige maatregel te vorderen.

De rechtbank doet op vrijdag 20 april uitspraak.