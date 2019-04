Groep mensen verlaat voorstelling Lubach Live in Emmeloord

Een aantal mensen is donderdagavond bij de voorstelling Lubach Live van cabaretier Arjen Lubach weggelopen. Dat meldt Lubach op zijn Instagram. De theatermaker trad op in Theater Voorhuys in Emmeloord.

''Ik heb denk ik over alle politici van alle politieke kleuren al wel grapjes gemaakt, maar mijn grapjes over een zekere rechtse politicus leverden me vanavond een welluidend “linkse rat!” op, alvorens iemand de zaal verliet. Even daarvoor waren er drie Urkers al vertrokken tijdens grappen over de kerk. Deze 99% die bleef zitten was dan weer super! Dank voor een enerverende en enthousiaste avond in Emmeloord.''