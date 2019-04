Twee gewonden bij schietincident Enschede

Twee gewonden

Nadat de politie de melding kreeg van een schietincident in of bij een woning aan de Schipbeekstraat ging de politie ter plaatse en trof daarbij twee gewonde mannen aan. 'In relatie tot dit incident doet de politie onderzoek naar de verwondingen van deze twee mannen. De recherche doet onderzoek in die woning en zoekt getuigen die meer weten of hebben gezien over dit schietincident', aldus de politie.

Dader gevlucht

Rond de 14.55 uur kreeg de meldkamer de melding van het schietincident in of nabij een woning aan de Schipbeekstraat in Enschede. Een vermoedelijke dader of betrokkene zou zijn gevlucht. De politie reed met meerdere eenheden naar het adres van het incident en zocht in de omgeving naar de dader of daders. Op het adres trof men twee gewonde personen aan. Het gaat om een man van 31 en een man van 28 jaar oud. Beiden woonachtig in Enschede.

Forensisch sporenonderzoek

De omgeving is afgezet en in de woning doen de recherche en de forensische opsporing onderzoek. Ze stellen sporen veilig die van belang kunnen zijn voor het onderzoek. In de omgeving praat de politie met eventuele getuigen en omwonenden. Er is nog niet precies duidelijk wat de aanleiding is. Ook niet of er sprake is van een woningoverval of een andersoortige aanleiding.

Getuigenoproep

Via Burgernet is kort na het incident een melding verspreid. In dit bericht werd gesproken over twee gevluchte daders. Het signalement is een kleine man en een lange negroïde man. Eén van de mannen had een PostNL-jas aan. De politie is op zoek naar de gevluchte daders en wil meer weten van wat zich daar heeft afgespeeld.