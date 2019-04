Bewoonster ernstig gewond na mogelijke woninginbraak

Onderzoek

Op zaterdag aan het eind van de middag belde een 78-jarige mevrouw de politie. Ze werd net wakker, was gewond en kon zich niet herinneren wat er gebeurd was, maar haar huis aan de Groningerweg was overhoop gehaald. Wij zijn direct naar de vrouw gegaan. Zij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wij hebben onderzoek in het huis van het slachtoffer gedaan. Een raam aan de voorkant van de woning was vernield. Er is in ieder geval een televisie meegenomen. Het is nog onbekend om wat voor merk het gaat. De politie heeft zaterdag een speurhond ingezet en onderzoekt of er in de buurt van de Groningerweg camera’s hangen die mogelijk opnames hebben gemaakt van eventuele verdachte(n).Het slachtoffer is vrijdagavond 12 april omstreeks 23.30 uur naar bed gegaan. Op zaterdag 14 april, einde van de middag belde zij met de meldkamer. Wat er in de tussenliggende periode is gebeurd is ons nog onbekend. Ook vanochtend doet de politie onderzoek naar eventuele sporen in en rondom het huis.

Tips

Heeft u meer informatie over datgene dat zich tussen vrijdagavond 12 april 23.30 uur en zaterdag 13 april eind van de middag in het huis van de 78-jarige aan de Groningerweg heeft afgespeeld? Of is het u opgevallen dat in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand met een tv over straat liep? Misschien kreeg u een tv aangeboden in die omgeving of heeft u een tv gevonden in de buurt van Groningerweg? Bel ons dan via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Camera's in beeld

Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. U kunt zich ook aanmelden voor dit project via de site van de politie.

Woont u in de buurt van de Groningerweg en heeft u bewakingscamera’s? Mogelijk staan daar beelden op die de politie kan gebruiken voor hun onderzoek. Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844.