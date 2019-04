Ruim 100.000 Brabanders kregen te maken met huiselijk geweld

Zo blijkt uit recent onderzoek. Het gaat om fysiek en seksueel misbruik in eigen huis. In zo'n 22.000 gevallen gaat het om structurele mishandeling. Slachtoffers zijn voor het merendeel vrouwen, maar ook mannen krijgen er mee te maken. Dit schrijft Omroep Brabant zondag.

Taboesfeer

Er is tegenwoordig wel meer aandacht voor dit probleem, maar niettemin ligt het nog steeds in de taboesfeer. Bovendien is de hulp niet altijd goed geregeld, aldus de lokale omroep. Naast de 110.000 volwassenen die slachtoffer zijn van mishandeling, gaat het ook om zo'n 15.000 kinderen. Dat betekent dat in elke schoolklas minstens een kind zit dat te maken heeft met geweld in eigen huis. Teun Haans van hulporganisatie Sterk Huis heeft de afgelopen jaren gezien hoe het aantal meldingen bij advies- en meldpunt Veilig Thuis toeneemt. Haans tegen de omroep: 'Dat komt deels doordat we beter zijn gaan registreren.'Ook is de schaamte bij slachtoffers iets kleiner geworden, waardoor ze makkelijker hulp zoeken.