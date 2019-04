Intrekken verblijfsvergunning moordenaar oma Toni is toegestaan

Ook mocht de IND hem een inreisverbod van tien jaar opleggen. Dit oordeelde de bestuursrechter in Groningen afgelopen week in de zaak die de 29-jarige Irakees had aangespannen tegen de IND. Het gerechtshof in Amsterdam had de man in 2016 tbs met dwangverpleging opgelegd.

Volgens de bestuursrechter heeft de IND haar besluit tot het intrekken van de verblijfsvergunning en het opleggen van een reisverbod voldoende onderbouwd. De IND motiveerde haar besluit onder meer door te wijzen op de ernstige bedreiging die de man voor de samenleving vormt. Dit gelet op de aard en de ernst van het door hem gepleegde misdrijf.

Man had tijdelijke verblijfsvergunning

De Irakees verblijft sinds 2000 in Nederland. In 2007 is hij in het bezit gesteld van een tijdelijke verblijfsvergunning. De geldigheidsduur van deze verblijfsvergunning is daarna steeds verlengd.