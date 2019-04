Dit zijn de online marketingtrends voor 2019

ZZP'ers

Omdat er in Nederland steeds meer zzp’ers zijn die niet na enkele jaren stoppen met het zelfstandig ondernemerschap is het zeker meer dan interessant te noemen voor deze doelgroep én andere bedrijven om ieder jaar te kijken naar de online marketingtrends. Daarom lees je in dit artikel meer over dé trends op het gebied van online marketing waar je in 2019 je voordeel mee kunt pakken. Waar liggen de grootste kansen en welke trends mag je echt niet missen?

Niet meer weg te denken: voice marketing

De meeste mensen in Nederland hebben kennis van zogeheten voice assistants zoals Google Home; hoewel een groot deel er (nog) niet gebruik van maakt is Nederland wel het snelst groeiende land voor Google Assistent. Dit is nog maar het begin van een geheel nieuwe trend, waarbij de verwachting is dat hier meer en meer gebruik van gaat worden gemaakt in 2019 en de jaren erna. Ook wanneer we kijken naar marketing is voice niet meer weg te denken: men zoekt met behulp van hun smartphone bijvoorbeeld steeds vaker met behulp van hun stem in plaats van te typen. Voice assistenten zoals Siri (Apple) zoeken in dat geval de informatie die jij wilt voor je op. Feit is dat er op deze manier op een andere manier wordt gezocht in de zoekmachines dan wanneer je iets typt: met praten vraag je al snel iets in volledige zinnen, terwijl je via je toetsenbord vaak enkele steekwoorden intikt. Dit is van invloed op marketing, omdat op deze nieuwe manier websites weer op een andere wijze worden gevonden. Ook worden er meer open vragen gesteld dan anders, waar op moet worden geanticipeerd bij het overstappen naar deze nieuwe marketingwijze.

Artificial Intelligence wordt belangrijker

Wanneer je net dat stapje verder wilt gaan met de marketing voor je bedrijf is het aan te raden om een online marketing bureau in te schakelen. Een expert weet namelijk precies wat de trends zijn uit hun vakgebied, waardoor hij of zij je ook beter kan helpen met de volgende trend: artificial intelligence. Met AL worden computers en andere slimme apparaten die verbonden zijn met internet als het ware getraind om uiteindelijk de beste prestatie te kunnen leveren. Dit zien we ook steeds vaker terug in online marketing. Zo is Google sinds 2018 al aan het testen met zogeheten Smart Campaigns, advertenties die voor iedereen zouden moeten werken en die op een slimme manier geïntegreerd kunnen worden in het zoekgedrag van consumenten. Dit betekent overigens niet dat computers tegenwoordig ‘al’ slimmer zijn dan de mens; het is vooral een handig hulpmiddel om online marketing makkelijker te maken.

Epheremal content: tijdelijk aandacht wekken

In 2018 zagen we de trend van epheremal content al langskomen en ook in 2019 gaan marketeers hier vrolijk mee door. Epheremal content betekent tijdelijke content die de aandacht van de consument vraagt. Een heel goed en duidelijk voorbeeld van epheremal content is een Instagram Story of een update op Snapchat, die na 24 uur van je beeldscherm verdwijnt en voor de kijkers niet meer te bekijken is. Voor dit jaar is de voorspelling dat dergelijke tijdelijke content nog interessanter wordt en nog meer gebruikt zal worden. Zo is LinkedIn bijvoorbeeld eind 2018 gekomen met een speciale functie voor het delen van stories voor bedrijven, ondernemers en werkzoekenden. Hoewel niet iedereen dit zo’n succes vond op een platform dat carrièregericht is, zijn er wel andere manier voor een onderneming of een bedrijf om aan de slag te gaan met epheremal content.

Hoe zit dat met samenwerkingen met influencers?

Bedrijven werken vandaag de dag in het kader van online marketing maar al te graag samen met influencers. Enkele jaren geleden zag men ineens het grote succes hiervan in waarna de ene campagne na de andere ontstond. Hieruit bleek dat dergelijke online marketing zeker een succes kan zijn voor je bedrijf, mits je het op de juiste manier inschakelt. Daarom zien we anno 2019 alleen nog samenwerkingen tussen bedrijven en influencers als relevant wanneer ze een échte connectie hebben. Eerder werd vaak vooral gekeken naar het aantal volgers, waardoor de geloofwaardigheid van een product of een influencer daalt wanneer blijkt dat de match niet heel fantastisch is. Daarom zien we in 2019 een verschuiving naar de micro-influencer: mensen met iets minder bereik maar wel met een groep zeer betrouwbare volgers waarop hij of zij invloed heeft. Een interessante én logische verschuiving in de influencermarketing: micro werkt.