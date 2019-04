Man op snelweg bij Tiel neergestoken door motorrijder

Dinsdagavond is in Tiel op de snelweg A15 ter hoogte van de afrit Tiel-West aan oostelijke zijde een automobilist neergestoken door een motorrijder. Dit meldt de politie maandagavond.

Motorrijder

Het incident gebeurde even voor 20.15 uur. De automobilist, een man, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader. Volgens de politie gaat het om een motorrijder die kleding droeg van een motorclub en geen helm op had. Deze verdachte is weggereden.

Afrit afgesloten vanwege politieonderzoek

In verband met het politieonderzoek is ter hoogte van Tiel een rijstrook afgesloten alsmede de afrit. 'Dit kan leiden tot overlast, maar het is echt nodig om bijvoorbeeld eventuele sporen veilig te stellen', aldus de politie.