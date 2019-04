VEH: consument verliest vertrouwen in woningmarkt

Het Nederlandse woningmarktvertrouwen is voor het eerst in 4,5 jaar negatief. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de regio’s Oost- en Zuid-Nederland is het sentiment gedaald. Daardoor staat de Eigen Huis Marktindicator in maart op 99 punten; één punt onder de neutrale waarde van 100.