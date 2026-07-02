Ruim 54 procent meer elektrische occasions verkocht eerste halfjaar 2026

In het eerste halfjaar van 2026 werden in Nederland 70.547 elektrische occasions verkocht. 'Dat is 54,2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen 45.755 elektrische gebruikte auto’s van eigenaar wisselden', zo meldt de BOVAG vandaag.

Gemiddelde marktaandeel EV's ook fors gestegen

Ook het gemiddelde marktaandeel van EV’s op de totale occasionmarkt steeg fors: van 4,2 procent in het eerste halfjaar van 2025 naar 6,7 procent dit jaar. Een stijging van maar liefst 59 procent. 'Na de piek in april is het marktaandeel in juni weer terug op het niveau van vóór de stijging van de brandstofprijzen rond de Iran-crisis', aldus BOVAG op basis van cijfers van datapartner RDC.

Stijgende brandstofprijzen

BOVAG meldde eerder dat de belangstelling voor elektrische occasions toenam in een periode van stijgende brandstofprijzen. In april bereikte het aandeel EV’s op de totale occasionmarkt een hoogtepunt van 8,1 procent. In mei daalde dat aandeel naar 6,7 procent en in juni naar 6,0 procent. Daarmee ligt het marktaandeel weer dichter bij het niveau van begin dit jaar, maar nog altijd duidelijk boven het gemiddelde van vorig jaar.

Belangstelling voor elektrische occasions duidelijk aangewakkerd

Bob Velthuis, voorzitter BOVAG Onafhankelijk Autobedrijven: “De hogere brandstofprijzen hebben de belangstelling voor elektrische occasions duidelijk aangewakkerd, vooral bij consumenten die toch al toe waren aan een andere auto en gevoelig zijn voor gebruikskosten. Die groep lijkt de afgelopen maanden voor een groot deel bediend. We zien nu dat het marktaandeel na de piek in april weer terug is het op het oude niveau.”

Totale occasionmarkt

In totaal werden in het eerste halfjaar 1.046.130 gebruikte auto’s verkocht. Dat is 3,2 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het om 1.081.003 occasions ging. Alleen maart noteerde een plus: in die maand werden 183.938 gebruikte auto’s verkocht, tegenover 173.430 een jaar eerder. Maart was ook de maand waarin de verkoop van elektrische occasions een record bereikte, met 13.808 verkochte exemplaren.

Elektrische occasionmarkt groeit stevig door

Daarmee groeit de elektrische occasionmarkt stevig door, ook in een totale occasionmarkt die licht krimpt. Tegelijkertijd laten de cijfers van mei en juni zien dat de uitzonderlijke piek van april voorlopig is afgevlakt.

Import versus export

Ook in de handelsstromen is zichtbaar dat de binnenlandse vraag naar elektrische occasions is aangetrokken. In het eerste halfjaar werden 9.392 elektrische occasions geïmporteerd, fors meer dan de 5.635 exemplaren in dezelfde periode vorig jaar. De export bewoog juist de andere kant op en daalde van 19.637 naar 17.466 elektrische occasions.

Daarmee is de verhouding duidelijk verschoven. Vorig jaar werden in het eerste halfjaar nog 3,5 keer zoveel elektrische occasions geëxporteerd als geïmporteerd, dit jaar is dat teruggelopen naar 1,9 keer zoveel. Per saldo gaan er dus nog altijd meer elektrische occasions naar het buitenland dan er Nederland binnenkomen, maar het verschil wordt kleiner.