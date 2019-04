Hoge strafeis tegen verdachte mislukte plofkraak Surinameplein

De man heeft volgens het OM ‘de belangen van banken, omwonenden, eigenaren van gebouwen en auto’s volstrekt ondergeschikt gemaakt en op de koop toegenomen bij zijn kennelijk nietsontziend najagen van fors geldelijk gewin’. Bij de mislukte plofkraak op 28 december 2018 op het Surinameplein werd geen geld buit gemaakt. De schade aan het pand waar de geldautomaat werd opgeblazen, is aanzienlijk en is vastgesteld op 80 duizend euro. De plofkraak was de vijfde op rij in de maand december.

Door plofkraken ontstaat een enorm gevoel van onveiligheid, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. “Het gaat om een opzettelijke explosie, waarbij de automaat eruit geblazen moet worden met enorm gevaar voor voorbijgangers en omwonenden. De explosies richten grote schade aan. Angst is natuurlijk het gevolg. Angst ook voor echte ongelukken, bijvoorbeeld als er iemand voorbij loopt terwijl de explosie plaatsvindt.”

Volgens het OM staat het onomstotelijk vast dat de 26-jarige Amsterdammer betrokken is bij de mislukte plofkraak. Uit camerabeelden blijkt dat drie personen betrokken zijn bij het opblazen van de geldautomaat. Eén van de mannen draagt gezichtsbedekking, een hoofdlampje en een regenpak. Volgens het OM de standaard outfit die bij vrijwel alle plofkraken wordt teruggezien. De verdachte komt ook in beeld. Hij helpt de andere man en verricht ook zelf handelingen. Hij loopt even weg en verschijnt iets later weer in beeld, maar dan met een bivakmuts en hoofdlampje op.

Een beeltenis van de 26-jarige verdachte wordt vrijwel direct herkend door vijftien verbalisanten van de politie die op verschillende bureaus werken. Hun herkenningen zijn zeer specifiek. Uit een gelaatsvergelijkend onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat het aangezicht van de verdachte op de opsporingsafbeelding van dezelfde persoon is als de gelaatsrekken op de referentieafbeelding.

In zijn strafeis heeft de officier van justitie het strafblad van de verdachte laten meewegen en de gevaarzitting voor levens of zwaar lichamelijk letsel voor anderen.

Naast de 26-jarige verdachte heeft de politie ook een 22-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij is door de raadkamer van de rechtbankheengezonden, maar blijft wel verdachte. Naar de derde man wordt nog gezocht.

Op 30 april doet de rechtbank uitspraak.