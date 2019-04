Gemaskerde daders plegen gewapende overval op woning in Spoordonk

Gemaskerde daders overvielen het huis, dat net buiten de bebouwde kom van het kerkdorp staat. Kort na 3.00 uur kregen de hulpdiensten de melding van de overval waarna zij zich naar de betreffende woning spoedde.

De daders zijn na hun daad gevlucht, of zij ook iets wisten buit te maken is niet bekend. Naast de politie kwam ook een ambulance ter plaatse. Over de eventuele opgelopen verwondingen van de bewoners is op dit moment nog niets bekend.

De politie is ter plaatse een onderzoek gestart, een uitgebreid sporenonderzoek in en rondom de woning volgt nog, aldus de politie op Twitter. Ook is een politiehond ingezet bij het zoeken naar de daders. De politie vraagt eventuele getuigen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.