Tbs'er verhandelde vuurwapens vanuit inrichting

De man die vorige week op de Forensisch Psychiatrische Afdeling in Heiloo werd aangehouden, kon vanuit de kliniek wapens verhandelen. Voor zijn duistere handel beschikte hij over drie telefoons en een laptop.

Volgens De Telegraaf werden de communicatiemiddelen in de kamer van de 24-jarige man. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een celstraf en tbs met voorwaarden. Dit omdat hij in Nieuw-Vennep had ingestoken op drie mannen.

De verdachte kwam in beeld tijdens een onderzoek naar grootschalige handel in vuurwapens. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid mocht de verdachte over de telefoons en laptop beschikken.