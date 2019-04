Voorgeleidingen en dagvaardingen voor geweld in Kanaalstraat Utrecht

Na de onrust die dinsdag 16 april ontstond bij de aanhouding van een 23-jarige man uit Utrecht in de Kanaalstraat, zijn in totaal vijf personen aangehouden. Na onderzoek heeft het Openbaar Ministerie vier van hen gedagvaard voor zittingen bij de politierechter; drie van hen worden vandaag voorgeleid.

Na een melding over een vrouw die werd lastig gevallen door twee mannen in de Kanaalstraat, ging de politie ter plaatse. De vrouw had weten weg te komen; een man die vermoedelijk met het incident te maken had, werd gecontroleerd. Aangezien deze man gesignaleerd stond vanwege een openstaande straf, besloot de politie hem aan te houden. Deze man verzette zich, waarna omstanders zich met de aanhouding gingen bemoeien. Deze man is gedagvaard voor een zitting van de politierechter op 1 augustus in de ochtend.

Van de omstanders werden drie personen aangehouden. Een 29-jarige man uit Utrecht is gedagvaard voor een zitting van de politierechter op 1 juli op verdenking van het meermalen schreeuwen van beledigingen naar de politie. Deze man was al gedagvaard voor deze zitting vanwege andere feiten waar hij van wordt verdacht.

Een 19-jarige man uit Utrecht en een 22-jarige man uit Culemborg worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van openlijk geweld tegen politieambtenaren. Zij probeerden de agenten die met de aanhouding bezig waren te trappen en te slaan. Zij zijn gedagvaard voor de snelrechtzitting van woensdag 24 april. Aangezien het om geweld tegen politieambtenaren gaat, zal het Openbaar Ministerie de strafeis verdubbelen.

Ten slotte wordt een 33-jarige man uit Hilversum vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris op verdenking van opruiing. De officier van justitie zal de rechter vragen om verlenging van het voorarrest en een persoonlijkheidsonderzoek.