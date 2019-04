Drietal aanhoudingen na schietpartij

De politie ontving een melding dat omstanders op het Stadhuisplein schoten gehoord hebben. De politie stelde een onderzoek in. In een pand aan het Stadhuisplein werd een kogelgat gevonden. Agenten konden kort na het incident twee verdachten (23) aanhouden op grond van openlijke geweldpleging en betrokkenheid bij een schietincident. Een derde verdachte (24) meldde zich later die avond op het politiebureau. De verdachten komen uit Vlissingen en Middelburg. De politie is nog op zoek naar een vierde verdachte. Zijn identiteit is bij de politie bekend.