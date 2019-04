Celstraffen van 8 en 16 jaar voor pogingen moord door brandstichting

De rechtbank in Almelo heeft vrijdag drie mannen veroordeeld tot lange celstraffen voor pogingen tot moord omdat zij in het holst van de nacht brand hebben gesticht bij twee woningen in Almelo. Dit meldt de rechtbank vrijdagmiddag.

16 jaar celstraf

De man die verantwoordelijk is voor beide brandstichtingen is veroordeeld tot 16 jaar celstraf. De twee andere mannen zijn afzonderlijk betrokken bij één van de twee branden, zij moeten elk 8 jaar de gevangenis in. Bij de branden vielen geen gewonden of doden.

Twee pogingen tot moord door opzettelijke brandstichting

De rechtbank oordeelt dat de 25-jarige Maurits R. schuldig is aan twee pogingen tot moord door opzettelijke brandstichtingen in Almelo. Dat deed hij in de nacht van 2 juni 2017 met de 25-jarige Thomas M. en in de nacht van 11 november 2017 samen met de 19-jarige Dano Van V.

Kil en meedogenloos

De houding van de mannen kenschetst de rechtbank als kil en meedogenloos. De brandstichtingen zijn voorbereid en planmatig uitgevoerd, waarna de mannen er vandoor gingen zonder om te kijken naar wat de gevolgen waren. Zij hebben doelbewust en koelbloedig gehandeld, en schrokken er niet voor terug om huizen in brand te steken waar iemand nietsvermoedend lag te slapen. Hiermee brachten ze willekeurige mensen in levensgevaar en namen hun mogelijke dood op de koop toe.

Zoekgeschiedenis telefoon

De rechtbank rekent het Maurits R. zwaar aan dat hij ook het tweede huis in brand heeft gestoken, terwijl hij - gelet op de zoekgeschiedenis in zijn telefoon - wist dat het eerste slachtoffer slechts ternauwernood aan de brand in haar huis was ontkomen. Deze kennis weerhield hem er niet van om enkele maanden later weer een huis met daarin een slapende bewoonster aan te steken, ook deze keer met bijna catastrofale gevolgen.

Geen gewonden of doden

Het is een wonder dat er onder de directe slachtoffers of hun buren geen doden of gewonden zijn gevallen. In beide gevallen lagen de nietsvermoedende bewoners te slapen. Gelukkig werden zij op tijd wakker en konden of zelf het huis ontvluchten of werden gered door de snel handelende hulpdiensten.

Geen openheid van zaken

Omdat de drie mannen geen enkele openheid van zaken gaven over de reden waarom zij de branden hebben gesticht, blijven de slachtoffers achter met de indringende en beangstigende vraag waarom juist zij het slachtoffer zijn geworden. De slachtoffers en ook de omwonenden zullen de gevolgen van deze bijzonder traumatische nachtelijke ervaring voor de rest van hun leven met zich mee moeten dragen.