Motorrijder ten val in Boxtel

Op de Kapelweg in Boxtel is zondagmiddag een motorrijder gewond geraakt na een valpartij.

De man raakte vermoedelijk uit balans nadat hij een verhoogde afscheiding in de middenberm raakte. Ambulancemedewerkers ontfermde zich over de man terwijl agenten de motorfiets bij een nabijgelegen woning stalde. De man is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.