Aanhoudingen bij conflict in Almere

De politie heeft na een melding van een conflict in Almere drie personen aangehouden. Een van deze personen is door een diensthond gebeten en moest naar het ziekenhuis voor behandeling

De politie kreeg rond 17.10 uur een melding dat er conflict was tussen een aantal personen op de Poldermolenweg. Een van de betrokkenen zou met een vuurwapen hebben gedreigd. Agenten die op de melding af kwamen, hebben een 18-jarige man hiervoor aangehouden. Op het moment dat twee agenten met de verdachte wegreden, ontstond er een opstootje tussen agenten en buurtgenoten. Agenten hebben de wapenstok moeten gebruiken om de situatie onder controle te krijgen. Twee mannen zijn aangehouden voor belemmering. Een van hen is door een diensthond in zijn arm gebeten. Alle drie zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor.