Vier doden bij ernstig verkeersongeval Deventer

Van de weg geraakt

Het ongeval met de personenauto gebeurde maandagochtend vroeg even voor 06.00 uur. De auto met de vier inzittenden raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde tegen een naast de snelweg staande portaalmast en vloog in de brand.

Traumahelikopter

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter uit Nijmegen, kwamen snel ter plaatse maar konden voor de vier inzittenden niets meer betekenen. De politie heeft de snelweg deels afgesloten en is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het fatale ongeval. Daarbij zijn er schermen rond de plek van het ongeval geplaatst door de politie.

Update 09.20 uur

Het ongeval op de A1 bij Deventer gebeurde op de snelweg tussen Hengelo en Apeldoorn bij afrit Deventer Oost. Het onderzoek is nog in volle gang. De precieze toedracht is nog onbekend. Inmiddels zijn twee rijstroken open, de derde rijstrook en afrit blijven voorlopig dicht.