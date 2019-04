Rode Kruis komt met tips voor natte Koningsdag

Het Rode Kruis waarschuwt Oranje feestvierders dit weekend voor mogelijke regen en komt met tips tegen een natte Koningsdag. Belangrijk zijn goede schoenen en eventueel een extra paar sokken om blaarvorming te voorkomen. Eenmaal een nat pak gehaald, is er een grotere kans op onderkoeling. Zeker in combinatie met overmatig alcoholgebruik is dit een risico. “Van het drinken van alcohol koelt je lichaam juist sneller af, al denk je dat je het warmer krijgt. Pas dus op met te veel alcoholconsumpties,” aldus Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is vanavond en morgen in het hele land aanwezig om EHBO te verlenen tijdens de feesten rond Koningsdag.

Het Rode Kruis adviseert goed na te denken over kleding en eventueel een extra droog shirt mee te nemen. Na een aantal zonnige en warme dagen kan 13 graden fris aanvoelen, zeker als je nat regent. “Denk ook aan wat je je kinderen aantrekt, als ze op de verschillende vrijmarkten in het hele land op de kleedjes op de koude grond zitten. Voor de volwassen feestvierders adviseren we om gedurende de dag goed te eten en ook genoeg niet-alcoholische drank te drinken,” aldus Nijhof.

EHBO-post

Voor wie toch in de problemen komt, staan onze hulpverleners klaar bij EHBO-posten en bij evenementen en in steden. Onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven is het Rode Kruis aanwezig. Voor omstanders van iemand die onwel wordt, is het handig om de gratis EHBO-app van het Rode Kruis op de telefoon te hebben. In de app kan opgezocht worden hoe te handelen bij bijvoorbeeld een (brand)wond, verslikking, alcoholvergiftiging of een pijnlijke blaar. In de app kan opgezocht worden wat je moet doen als iemand bijvoorbeeld een wond, alcohol- of drugsvergiftiging of pijnlijke blaar heeft.