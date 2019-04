Kunstmatige inseminatie blijft vergoed voor alle vrouwen

Ook na 2019 wordt kunstmatige inseminatie voor lesbiennes en alleenstaande vrouwen vergoed. Dit hebben bronnen aan de NOS bevestigd na berichtgeving in de Telegraaf.

In februari liet minster Bruins nog weten de behandeling voor deze vrouwen niet meer te vergoeden, zoals het Zorginstituut had geadviseerd. De kosten zouden te hoog worden en daarom zou de behandeling zonder medische indicatie niet meer vergoed moeten worden, aldus het instituut.

Na aandringen van verschillende partijen in de Tweede Kamer besloot Bruins de behandeling voor dit jaar toch nog te vergoeden. Maar nu is besloten de regeling ook nog na 2019 voort te zetten. Het COC reageert tegenover de NOS: 'Geweldig nieuws voor alle single vrouwen en lesbische stellen met een kinderwens. Dat is voor een groot deel te danken aan de bijna 100.000 mensen die de petitie tekenden.'