Maximum gevangenisstraf voor bedreiging wordt fors hoger

De maximumstraf voor het bedreigen van personen wordt als het aan minister Grapperhaus ligt fors verhoogd van twee naar drie jaar en voor de bedreiging van burgemeesters en andere bestuurders van twee naar vier jaar. 'Bedreiging vormt een onmiskenbaar maatschappelijk probleem dat mij in toenemende mate zorgen baart', zo schrijft Grapperhaus in een aan de Tweede Kamer verstuurde brief.